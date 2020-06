Déforestation : 12 millions d'hectares de forêts tropicales perdus en 2019 (rapport)

En 2019, selon le rapport du Global Forest Watch publié ce mardi 2 juin et repris par Rfi.fr, les forêts tropicales ont perdu 12 millions d'hectares, dont un tiers de forêts primaires, humides. C'est-à-dire qu'en un an, la planète a perdu l'équivalent d'un terrain de football de forêt toutes les 6 secondes. Alors que ces forêts sont à la fois nécessaires pour stocker le carbone de l'atmosphère, et riches en faune et en flore sauvages.





Le document, qui dresse un bilan "peu encourageant" de l'état des forêts tropicales mondiales, renseigne que cette disparition des forêts, qu'elles aient été brûlées ou coupées, équivaut à quasiment 2 milliards de tonnes de CO2 émis dans l'atmosphère. Autrement dit, c'est comme si on avait fait rouler 400 millions de voitures pendant un an.





Le Brésil, "champion" de la déforestation





Ledit rapport révèle, par ailleurs, qu'en 2019, le champion de la déforestation est "sans conteste" le Brésil, avec au moins 1,4 million d'hectares, dont un tiers de forêt primaire. Le géant latino-américain est suivi par la République démocratique du Congo (Rdc) avec 475 000 ha, l'Indonésie (324 000 ha) et la Bolivie où 300 000 ha sont partis en fumée l'an passé.