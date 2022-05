Dégradation des valeurs: Abdoul Mbaye pointe la responsabilité de Macky Sall

Dégradation des valeurs, Abdoul Mbaye accuse Macky Sall

Tout comme les Imams, le président de la République Macky Sall a axé son message de Korité sur la crise des valeurs au Sénégal. Il a d’emblée pointé la responsabilité des parents qui, selon lui, ont démissionné de leur mission d’éducateur.





Un point de vue que son ex-premier ministre, Abdoul Mbaye ne partage pas. Dans un tweet, il rame à contre-courant et pointe l’index accusateur sur le « leader politicien » qui, dans ses actes quotidiens, fait l’apologie des contre valeurs.