Délégation Yewwi Askan Wi à Tivaouane : Serigne Moustapha Sy fait faux-bond à Khalifa Sall, Sonko et Aïda Mbodj

L’audience aura duré une vingtaine de minutes, pas plus. La forte délégation de Yewwi Askan Wi, dirigée par Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Ahmet Aïdara, Babacar Diop (Fds) et Aïda Mbodj, qui espérait saisir l’occasion pour s’entretenir avec Serigne Moustapha Sy dont le parti Pur est membre de ladite coalition, n’a pas pu le faire.



Le guide des Moustarchidines a fait faux-bond à Khalifa, Sonko et Cie. A la place du marabout «empêché à la dernière minute» (selon Babacar Diop, porte-parole du jour), c’est son jeune fils, Cheikh Ahmet Tidiane Sy, qui a reçu la délégation de Yewwi Askan Wi.



Pourtant, cette audience avait été annoncée en grande pompe par le service de communication de Serigne Moustapha Sy qui conviait toute la presse à cet événement majeur entre alliés de la même coalition.



«A l’occasion de la célébration de la nuit du Mawlid 2021, Serigne Mouhamadou Moustapha Sy, Responsable moral du DMWM et Président du Parti de l'unité et du rassemblement (Pur), reçoit la Conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, cet après-midi à 16 h, à sa résidence sise à l’entrée de Tivaouane. Toute la presse y est conviée», précisait la note.



Mais, au final, la montagne a accouché d’une souris.