Demande d’audience avec Macky : Sonko traite Mansour Faye de "menteur"

Ousmane Sonko, Pastef

Réponse du berger à la bergère. Un peu plus de 24 heures après les accusations du ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale sur le plateau de la 2Stv, le leader du Pastef, Ousmane Sonko, est monté au créneau pour apporter une cinglante réplique. Sur sa page Facebook, le patriote a simplement traité de «menteur» le maire de Saint-Louis.









«Le président Macky Sall a lancé un défi à tous les Sénégalais et particulièrement à l'opposition que nous sommes. Il se dit enfin prêt à débattre, avec qui le souhaitait, de la question des inondations et de l'assainissement. Un tel exercice serait une grosse bouffée d'oxygène pour notre démocratie et pour la transparence», rappelle Ousmane Sonko.









Il ajoute : «Nous acceptons sa généreuse offre et saluons ce souci subit de transparence en relevant son défi. Pour l'honneur de la "descendance de la lignée de guerriers" dont il se réclame, il ne saurait se débiner tel que constaté récemment sur la même question...»









S’agissant des accusations de Mansour Faye, Sonko d’apporter sa réponse : «Sur un autre registre, beaucoup de Sénégalais m'ont supplié de ne pas répondre aux enfantillages de Mansour Faye, tant le mensonge est évident. Mansour Faye a menti, froidement. Cet homme, en plus d'être l'un des principaux acteurs de la gestion sombre et vicieuse de son beau-frère, est le plus grand menteur que le Sénégal ait jamais vu naître. Face à lui, Pinocchio serait un nain, sauf qu'à la place du nez de ce dernier, nous avons les fleuves de sueur de Mansour Faye.»









«Tout le monde sait que cet homme incompétent, cherche à se tirer de la posture inconfortable dans laquelle sa cupidité l'a plongé, en allumant un contre-feu. Je ne vais pas l'y aider. Pour nous, le seul débat dont les Sénégalais ne doivent pas être détournés, est celui de la reddition des comptes par tous les prédateurs de la République qui se croient immunisés du fait de leur proximité avec le président de la République», peste-t-il.









Toutefois, le député demande à Mansour Faye les preuves de ses accusations : «La preuve incombe à l'accusation. Mansour Faye ne peut se contenter d'une simple insinuation pour tenter vainement de jeter le doute dans l'esprit des Sénégalais. Notre Pinocchio national, par respect minimum, se doit de dire aux Sénégalais en quelle année, mois et lieu s'est tenue sa prétendue audience de demande de rencontre ou d'intervention auprès de son beau-frère de président. Quel est le nom du ou des témoins d'une telle audience. Et quel en était l'objet.»









Pour terminer, Ousmane Sonko rappelle à la presse de ne pas passer sous silence cette question. «J'en appelle à la sagacité des journalistes, tenus d'informer juste, vrai et complet, pour impérativement lui soutirer des réponses précises à ces questions, sans passer sous silence les questions dont il cherche à se tirer d'affaire. Il devra répondre aux questions des Sénégalais à propos de la gestion des centaines de milliards engloutis dans l'assainissement pendant qu'il en était le ministre, et des 1 000 milliards du plan de lutte contre la Covid».