Demande d’une délégation spéciale pour la mairie : Pastef Saint-Louis veut la tête de Mansour Faye

Cinq jours après le triomphe de Pastef aux législatives anticipées du 17 novembre 2024 dans le département de Saint-Louis, les responsables locaux du parti ont organisé une conférence de presse pour dresser le bilan de la campagne électorale et du scrutin.







Les militants de Pastef à Saint-Louis se sont félicités des résultats obtenus, exprimant leur satisfaction face à une large mobilisation populaire en leur faveur.





Malick Diop, plénipotentiaire du parti dans la commune et le département, a néanmoins débuté son intervention en condamnant les incidents violents du 11 novembre. Il a pointé du doigt la coalition Sam Sa Kaddu, accusée d’avoir agressé des militants de Pastef.





« Nous avons déposé une plainte le 12 novembre auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Louis. Nous réclamons que justice soit rendue », a-t-il déclaré fermement.





Une victoire éclatante





Avec un score de 61,86 %, la députée Seynabou Yacine Sambe a salué le soutien massif des Saint-Louisiens, permettant au Président de la République de bénéficier d’une majorité écrasante à l’Assemblée nationale.









Nouvellement élue à la 15? législature, Seynabou Yacine Sambe a promis de représenter avec loyauté les préoccupations de ses concitoyens. « Je suis déterminée à travailler pour répondre aux attentes de nos concitoyens et à collaborer avec tous les acteurs pour le développement de Saint-Louis », a-t-elle affirmé.





Un appel à une délégation spéciale pour la mairie





Modou Mbène Diop, coordonnateur départemental de Pastef, a salué la mobilisation exemplaire des habitants de Saint-Louis. Profitant de la victoire, il a lancé un appel pressant pour l’instauration d’une délégation spéciale à la mairie.





Selon lui, l’actuel maire, Mansour Faye, ne peut plus diriger la ville après avoir été impliqué dans divers rapports accablants, notamment concernant la gestion de la Covid-19 et ses responsabilités passées aux ministères de l’Hydraulique et des Infrastructures et Transports terrestres.





« Saint-Louis mérite une gestion exemplaire. Cette ville tricentenaire, symbole de la Teranga, ne peut continuer à être sabotée. Le pont Faidherbe, plongé dans l’obscurité depuis des mois, n’a été éclairé que lors de la visite du Premier ministre Ousmane Sonko, avant de replonger dans les ténèbres », a-t-il dénoncé.





En l’absence d’élections locales anticipées, Pastef Saint-Louis exhorte les autorités à mettre en place une délégation spéciale pour garantir une gestion transparente et répondre aux attentes de la population. Le parti espère ainsi insuffler une dynamique nouvelle à cette ville historique.