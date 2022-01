[Vidéo] Démarrage campagne : Zahra Iyane Thiam auprès des religieux pour des élections apaisées

Démarrage campagne : Zahra Iyane Thiam auprès des religieux pour des élections apaisées

Ces premières heures du démarrage de campagne, Zahra Iyane Thiam a une façon bien particulière de les marquer. En effet, ce samedi 08 janvier, elle est allée recueillir des prières et bénédictions auprès des autorités religieuses de Sicap-Liberté. Avec le curé de l'église les martyrs de Ouganda et le collectif des imams de la commune, des prières ont été formulées pour des élections apaisées et réussies pour Zahra qui ne cesse d'œuvrer pour le développement des lieux de culte.





La candidate à la mairie a tenu à préciser qu'elle et tous ses camarades de Benno Bokk Yakaar comptent dérouler une campagne sans faille, sans violence et ne vont céder à aucune provocation.





Pour occuper les loges de la mairie au soir du 23 janvier, Zahra Iyane se dit très optimiste en mise sur "plus d'actes que de paroles" avec un programme qui intègre toutes les préoccupations de la population de Sicap-Liberté.