[Photos-Vidéo] Démarrage programme Walaldé Fm : Moussa Sow démontre encore son leadership politique dans sa zone

Démarrage programme Walaldé Fm : Moussa Sow démontre encore son leadership politique dans sa zone

La commune de Walaldé a désormais sa radio Fm communautaire qui émet sur la fréquence 100. 0. La cérémonie de démarrage du programme de cette station s’est déroulée samedi à Walaldé. Une occasion saisie par coordonnateur du Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et territoires frontaliers (PUMA) et par ailleurs maire de Walaldé, Moussa Sow, de démontrer encore sa puissance dans la zone de l’île à Morphil.









En effet, le responsable APR de la commune de Walaldé a réussi la belle prouesse de rassembler les maires des localités de l’île à Morphil autour du ministre Abdoulaye Daouda Diallo. En dépit de la forte chaleur qui sévissait dans la zone, les maires et les populations des localités de l'île à Morphil et environs ont répondu massivement à appel du maire. S’adressant à la population et aux militants venus très nombreux, Moussa Sow a d’abord félicité le ministre Abdoulaye Daouda Diallo qui, selon lui, travaille tous les jours pour confirmer les larges victoires de la grande coalition Benno Bokk Yaakar dans le département de Podor.





En outre, le coordonnateur du PUMA a réaffirmé sa décision de travailler avec son frère Abdoulaye Daouda Diallo pour consolider la supériorité du président Macky Sall dans le département de Podor. « Nous sommes prêts et nous irons partout dans le département avec vous pour vous accompagner. Le président Macky Sall a beaucoup fait pour nous. Donc, nous devons vulgariser ses réalisations. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel à tout le département. C’est uni que nous vaincrons », a soutenu le maire de Walaldé.