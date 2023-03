Demba Kandji sur les tensions politico-sociales : «ABC avait sa méthode, j’ai la mienne»

Du point de vue du droit, au plan juridique, la médiation ne peut pas être considérée comme un conciliateur. La médiation, ce n’est pas l’arbitrage. La médiation, ce n’est pas la transaction qui est d’autres modes de règlement des conflits.







Ces précisions sont du médiateur de la République Demba Kandji qui était l’invité du "Jury du dimanche" sur Emedia. Il note que c’est un rôle qu’il partage avec d’autres. «Quand on entend parler de médiateur, on a tendance à penser à un faiseur de paix. Le médiateur n’est pas un faiseur de paix».





Tout de même, le magistrat a écrit à qui de droit pour ce qui est des tensions politiques que connaît le pays depuis un moment. «Je ne vais pas entrer dans une certaine cacophonie. Il y a des gens qui sont là pour réguler l’État. ABC avait cette méthode pour faire des sorties. Moi, j’ai choisi l’écriture à cause d’une déformation qui me vient de mon autre vie. J’écris aux plus hautes autorités pour des solutions de paix, pour des solutions qui permettent aux citoyens de vaquer à leurs occupations sans entraves. Quand il y a des entraves sur la liberté d’aller et de venir concernant les citoyens, qu’on me saisisse ou pas, je me suis prononcé. Mais j’ai préféré écrire et mes archives le révéleront un jour», dit-il.





Par moments, ajoute l’invité du "Jury du dimanche", il ne faut pas que le médiateur sorte de son rôle. Le médiateur porte les réclamations du citoyen auprès de l’Administration. Le médiateur peut lui-même se saisir. Le médiateur peut s’autosaisir, à moins qu’il rende compte après. C’est très rare que ça arrive. Quand la situation le requiert, il peut procéder à des investigations, à des enquêtes, en utilisant les appareils de l’État comme la Cour des comptes, l’IGE, l’Inspection générale de l’administration de la justice. Il est interdit au médiateur de se prononcer sur un dossier pendant devant la justice. Le médiateur ne doit pas également se prononcer sur la politique étrangère de l’État, sur la défense nationale et sur le secret de l’instruction.