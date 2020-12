Gala organisé samedi dernier : Le ministre Amadou Hott dément et s’explique

L’affaire avait suscité moult réactions, le week-end dernier, surtout du côté des acteurs culturels. Ainsi, la Cellule de Communication Ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération s’est fendu d’un communiqué, ce 19 décembre pour apporter des précisions sur la soirée qu’aurait organisé samedi dernier, à Dakar, la tutelle.« Des informations d'acteurs culturels reprises ce samedi par le site Azactu font état de l'organisation d'un gala par le ministre Amadou Hott malgré les mesures de restrictions. Ces informations sont totalement erronées. Le ministre Amadou Hott n'a ni organisé, ni présidé un gala », a déclaré les services dudit ministère.Sur ce, ils ont précisé que l’événement mentionné est la 3e édition des Financial AFRIK Awards organisé par Financial Afrik, et M. Hott n'y a été que dans la matinée du jeudi 17 décembre, pour prononcer le discours d'ouverture des panels de réflexion sur le thème de la quatrième révolution industrielle.« Sa présence au Musée des Civilisations n'a pas dépassé un tour d'horloge », a insisté la cellule de communication dans le document reçu.