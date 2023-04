Démission de Idrissa Seck de la tête du CESE: les conseillers applaudissent

C'est un ouf de soulagement pour les conseillers du Conseil Economique Social et Environnemental ( CESE). Ces derniers réclamaient depuis quelques jours, un nouveau patron depuis les sorties médiatiques de Idrissa Seck. Ils estiment qu'ils ont obtenu gain de cause. Selon ces conseillers, le président du parti Rewmi ne faisait plus le poids.

Ainsi,ils souhaitent que le prochain président du Conseil Economique Social et Environnemental soit un homme proche de la base et surtout de l'APR.





"Nous sommes très satisfaits de l'action du Président par rapport aux mesures qu'il a prises. De sa propre volonté, il a analysé la situation et l'analyse a donné le résultat qui est la démission. Démission ou destitution ça importe peu pour nous, l'essentiel notre objectif était le départ de Idrissa Seck à la tête de cette institution" argument les conseillers. Ils ont déploré les nombreuses absences de Idrissa Seck, ses négligences entre autres. Ils ont émis le souhait que le président de la République mette à la tête du CESE une personne particulièrement impliquée dans la politique et surtout issue de la mouvance présidentielle notamment de l'APR selon Woula Ndiaye qui s'exprimait, sur les ondes de la RFM.