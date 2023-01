Démission du maire Birame Souleye Diop: Thiès-Nord vote «NON»

Aux yeux des habitants de la commune Thiès-Nord, « l'ingéniosité, le leadership et le rang du maire Birame Soulèye Diop en voie de démission a pas mal servi à décanter les souffrances des populations en matière d'assainissement, d'éclairage publique, d'infrastructures socio-sanitaires et éducatifs de base ». Ils pensent que « le fait, pour Birame Soulèye Diop, de libérer son mandat de maire ne présente que des manques à gagner pour la commune Nord en plein essor sous sa personne ». Que « son statut de commune dirigée par l'opposition ne rend pas facile les rapports avec l'Etat central pour bénéficier des projets et programmes de modernisations entre autres ».





Selon les populations de la zone, que « le cumul de mandats demeure une ambition à concrétiser par le Président Ousmane Sonko, une fois élu en 2024, mais qu'il ne soit pas un principe pourvoyeur de manques à gagner au parti qui n'a pas encore finit sa conquête ». Elles disent avoir alerté à temps quant au choix de leur édile de démissionner de sa Mairie », pensent que « La commune Nord est à ses risques et périls devant le choix de démission annoncé par le leader de Pastef Birame Souleye Diop, élu maire de ladite collectivité aux élections locales de janvier 2022 ». Lequel député-maire, « soucieux de l'image du parti et des promesses électorales par rapport au cumul de mandats annoncé par le candidat Ousmane Sonko en campagne électorale lors de la présidentielle de 2019, au point de finir par faire un choix entre son poste de député à l'Assemblée nationale et celui de maire à la commune Thiès-Nord, ce, suite à un débat d'opinions très pris au sérieux au sein de Pastef/Les Patriotes et pris, pour arme politique, par les alliés du régime de Macky Sall, a finalement décidé de libérer son poste de premier magistrat de la Commune nord », remarquent Cheikh Abdou Seye, cadre du parti Pastef/Les Patriotes, responsable politique à la commune Thiès-Nord, et ses « frères » et « sœurs » de parti. Ces derniers se demandent : « Quels sont les risques et périls de ce choix pour la commune Thiès Nord et pour le parti Pastef ? ».





Les proches d’Ousmane Sonko, à Thiès, se rappellent que la commune de Thiès-Nord, ainsi que celles Est et Ouest, de même que la Ville et le Département de Thiès, étaient entre les mains du parti Rewmi de l’ancien Premier ministre sous Wade, Idrissa Seck, pendant vingt longues années de règne avec, remarquent-ils, « un bilan limité aux fameux chantiers de Thiès (2004) ». En fait, s’offusquent-ils, « le leader de Rewmi assurait ses victoires aux scrutins sous sa notoriété et confiait la gestion des collectivités à ses fidèles partisans ». Et de citer Yankhoba Diattara à Thiès Ville (2002 à 2014), succédé par Talla Sylla (2014 à 2022), Alassane Ndiaye à la commune Thiès-Nord (2007 à 2014), succédé par Lamine Diallo (2014 à 2022). Une pratique qui, disent-ils, est « endémique au Sénégal, n'est pas appréciée des électeurs et a été bannie par le code général des collectivités territoriales qui propose un scrutin direct afin que les populations puissent élire sans détour leurs maires ».