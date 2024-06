Démission du maire de Sandiara : Le premier adjoint Aliou Gning assure l'intérim

Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires a notifié l'acceptation de la démission de Dr Serigne Guèye Diop, en sa qualité de maire de la commune de Sandiara. Le sous-préfet de Sessène, Richard Biram Faye, a sorti la notification.