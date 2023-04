Démissions, candidature, chef de l’opposition : Tout ce qu’il faut retenir de la déclaration d’Idrissa Seck

Devant la presse nationale et internationale réunie samedi après-midi au Cybercampus de Thiès, ce samedi 22 avril 2023, le Président Idrissa Seck a non seulement confirmé sa candidature « incha Allah » à la présidentielle du 24 février 2023, mais aussi, par conséquent, va présenter au Chef de l’Etat dès ce lundi sa démission comme Président du CESE, en vue d’une démarche d’apaisement et de clarification.





Par la même occasion, lors de cette rencontre avec le Président de la République, le leader de Rewmi lui remettra également sa lettre de démission de la coalition de majorité présidentielle Benno Bokk Yaakar (BBY).





Présents au Cybercampus, les ministres de l’Elevage, Aly Saleh Diop, et des Sports, Diattara ont également confirmé leur démission du Gouvernement. Pour ce qui est du cas du désormais ex ministre de l’Elevage, le Président de REWMI a dit que le Président Macky Sall avait demandé son maintien dans le Gouvernement, suivi en cela par le Président de la fédération des éleveurs du Sénégal venu le voir juste avant le point de presse. « Ce qui ne me dérangeait en rien s’il restait au gouvernement”, assure Idrissa Seck, mais dans un geste de grandeur, Aly Saleh Diop a choisi de suivre les pas de son chef de parti.





Ainsi, dès dimanche, a annoncé le candidat arrivé second à la présidentielle de 2019, « je partirai à la rencontre des Sénégalais en vue de l’élection présidentielle de février 2024. »





Reprenant son costume de leader de l’opposition, Idrissa Seck a rappelé que si l’élection présidentielle du 24 février 2024 ne s’est pas encore tenue et n’a pas encore déterminé les scores de chacun, « je suis le chef de l’opposition. J’ai choisi de soutenir le Sénégal durant la période de la Covid-19 et de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, mais je reste le chef de l’opposition. »





Le Président Idrissa Seck a également lancé un vibrant « appel à la foi, au calme, à la paix et à l’unité », à l’occasion de la célébration de la Korité.





Il a conjuré les Sénégalais à « juguler leur propre violence » alors que les esprits sont échauffés et que les tensions montent à la veille d’une élection décisive, « dont la liste des candidats n’est pas connue. »





Il a admis qu’il « ressentait le doute, la colère et le désespoir des Sénégalais », pendant que des vents chargés de djihadisme et de terrorisme soufflent dangereusement dans notre sous-région.





Il a affirmé que pourtant, « les Sénégalais aspirent à l’espoir et à l’apaisement, ce qui est une confirmation de l’esprit de Pâques que nous venons de célébrer, quelques jours avant la Korité dans une alliance entre le tandarma et le ngalax. »





L’ombre de feu Ousmane Tanor Dieng a plané durant le point de presse de l’enfant de Thiès lorsque l’ancien Premier ministre et Maire a rendu hommage à celui qu’il avait remplacé en 2000 au poste de Ministre d’Etat, Ministre des Services et affaires présidentiels et Directeur de cabinet du Président de la République.





« S’il y a eu un homme d’Etat, un seul, au Sénégal, c’est bien OTD. Paix éternelle à son âme, amen. Il avait une élégance républicaine, et le sens de l'État et de la République jusqu’au bout des ongles.