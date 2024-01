Démocratie, bonne gouvernance, droits humains : « Le bilan des 12 ans de Macky Sall est très négatif » (Mame Adama Guèye)





A côté des réalisations infrastructurelles, l’indice de perception de la bonne gouvernance, de la démocratie et des droits humains, est un baromètre non négligeable d’appréciation de l’action gouvernementale. Un indicateur que le président Macky Sall a sciemment occulté lors de son discours-bilan du 31 décembre dernier, estime Me Mame Adama Guèye. L’avocat qui donnait -lors de l’émission Objection de Sud Fm- son avis sur les 12 années de gouvernance du président Sall, peint ce pan du tableau en noir.

« C’est très difficile dans le cadre d’une émission de faire un bilan des 12 ans de Macky Sall, confie-t-il. Mais je pense qu’il y a une approche d’analyse qui peut permettre d’avoir une idée de la situation ». « Je prends comme repère le discours du président de la République le 31 décembre 2023. Il a énuméré beaucoup de réalisations en termes d’infrastructures, sur l’énergie, la construction d’hôpitaux. Pour résumer, c’est un bilan strictement matériel. Il y a de bonnes choses sur ce plan et il faut être objectif. Il y a des améliorations notables sur les infrastructures, l’énergie et dans la construction d’hôpitaux », souligne Me Mame Adama Guèye.

Cependant, s’empresse-t-il de repréciser : « Le fait qu’une infrastructure existe ce n’est pas suffisant parce que les modalités de réalisations aussi doivent être diagnostiquées. Donc si on s’arrête à la réalisation, on fausse le débat parce qu’on doit aller au-delà pour voir l’efficience : est-ce que cela a été fait dans les meilleures conditions et au meilleur coût ? Ce que je veux dire, c’est que dans le bilan qui a été dressé par le président Macky Sall, lui-même, il ne fait référence qu’à un legs matériel. Aucune référence à un legs immatériel ».

« Il avait beaucoup de volonté d’améliorer la bonne gouvernance mais à l’arrivée il n’en a rien été » Un legs immatériel, selon Me Guèye, c’est « toutes les valeurs qui doivent sous-tendre une action de gouvernance de qualité ». Et à ce propos, constate-t-il, « il y a eu une omission totale ». « Aucune référence à la démocratie, à la bonne gouvernance, aux droits humains. C’est très parlant. C’est un révélateur », fulmine l’avocat. Cela prouve, à l’en croire, que « cette gouvernance de Macky Sall, pendant 12 ans, n’a pas permis de maintenir les acquis sur certaines questions notamment les droits de l’homme, la bonne gouvernance... Il avait beaucoup de volonté d’améliorer la bonne gouvernance mais à l’arrivée il n’en a rien été : la gouvernance ne s’est pas améliorée, la lutte contre la corruption non plus ». Le cofondateur du Forum Civil est convaincu qu’on ne peut pas obtenir un résultat positif dans un pays si on ne laisse pas un legs immatériel fort sur ces questions fondamentales. Parce que, estime-t-il, « ce sont les préalables : la gouvernance institutionnelle, les droits humains, les libertés. Et de ce point de vue, il faut le constater pour le déplorer, la gouvernance de Macky Sall présente un bilan très négatif ». En termes d’illustration l’avocat d’affaire cite le nombre important de personnes emprisonnées pour des délits d’opinion. Même si le Chef de l’État et son gouvernement s’échinent à le nier, les faits parlent d’eux même, estime l’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats du Sénégal.

« On a battu tous les records d’emprisonnement pour des délits d’opinion. Il y a des personnes qui sont en prison que pour des délits d’opinion. Je prends l’exemple de Aliou Sané (coordonnateur de Y en a marre). Il a été arrêté pour participation à une manifestation interdite. Le juge l’a inculpé et l’a mis en contrôle judiciaire. Le procureur a fait un appel pour remettre en question cette décision du juge. La chambre d’accusation a réformé la décision et il a été placé sous mandat de dépôt depuis plusieurs mois pour un motif aussi léger », dénonce la robe noire qui dénonce le fait que dans le même temps des membres de la mouvance présidentielle ont fait des choses beaucoup plus graves et qui n’ont jamais été inquiétés.