Départ de l'Assemblée : Gadio parle de "fake news"

Cheikh Tidiane Gadio dément son départ de l'Assemblée nationale après sa nomination comme Envoyé spécial de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) au Mali.





Le président Mouvement panafricain et citoyen/ Luy Jot Jotna parle, via sa cellule de com', de "fake news", donc une fausse information.





"La station d'Envoyé spécial d'une organisation internationale est une mission et non une fonction", recadre Luy Jot Jotna dans les colonnes de Vox Populi.





Et de préciser : "Gadio n'est pas un fonctionnaire international ou un employé de l'Oif. Il exécute simplement une mission ponctuelle avec des termes de référence précis".