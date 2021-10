Département de Guinguineo : Macky choisit Papa Malick Ndour

Le directeur général du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac) est désigné par le Président de la République Macky Sall, par ailleurs Président de la coalition de Benno Bokk Yakaar (BBY). Ceci comme candidat pour le département de Guinguineo. «Je remercie vivement le Président pour cette confiance renouvelée, nos amis maires du département et nos alliés. Je m'engage à m'investir à fond pour mériter cette confiance qui devra se matérialiser par une large victoire au soir du 23 janvier 2022.Je sollicite vos prières et appelle tout le monde à l'unité et au rassemblement», a déclaré Papa Malick Ndour, ce jeudi 28 octobre sur sa page Facebook.





Né en 1984 à Mbadakhoune dans la région de Kaolack, le président du Conseil départemental de Guinguineo est diplômé en macro-économie, spécialiste des questions de Finances Publiques. Ancien coordonnateur national adjoint et porte-parole du Mouvement des Élèves et Étudiants Républicains (Meer), ce membre fondateur de l’Alliance pour la République (APR) a travaillé au ministère de l’Economie, des Finances et du Plan.a