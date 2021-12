Déplacements à Diamniadio : Macky Sall invite les autorités à prendre le Ter

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a appelé, ce lundi, les membres de son gouvernement à s’approprier le Train express régional (Ter). Hier lors de la cérémonie de réception du nouveau train, il a invité ses collaborateurs à ranger leurs véhicules et utiliser le Ter lorsqu’il s’agit de partir à Diamniadio.



« Je voudrais aussi inviter les autorités de l’Etat, à commencer par les membres du gouvernement, à prendre souvent le TER quand ils viennent à Diamniadio. Puisque c’est un train qui est fait pour ranger sa voiture et entrer là dedans comme ça se fait dans tous les grands pays », a-t-il lancé.



Tout en arguant : « Et moi-même, je prends l’engagement pour mes prochaines visites à Diamniadio, souvent, de prendre le Ter pour montrer que c’est un outil moderne à la disposition de tous les Sénégalais et de toutes les Sénégalaises quel que soit leur statut ».