Dépôt des dossiers de remplacements de la liste YAW à Dakar : La DGE barricadée

Au moment où ces lignes sont écrites, Déthié Fall le mandataire de la coalition Yewwi Askan wi est dans les locaux de la Direction Générale des Élections (DGE). Et c'est depuis la corniche de Dakar que l'on aperçoit un important dispositif policier.



Un dispositif renforcé à l'entrée de la direction où sont massés les journalistes.



Pour rappel, des incidents se sont produits le 11 mai dernier dans les locaux de la DGE. En effet, le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, avait fait une descente musclée pour forcer l'entrée. Et pour cause, la liste de la coalition Yewwi déposée ne respectait pas la parité. Ce qui peut constituer un rejet de ladite liste.



Après le dépôt des dossiers de remplacements, le mandataire Déthié Fall fera une déclaration à la presse.