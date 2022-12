Députés arrêtés : Bara Gaye s'en prend au président de l'Assemblée nationale

Bara Gaye n'a pas était tendre avec le président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop, pendant la conférence de presse des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi.





Selon lui, le règlement de l'Assemblée nationale leur octroie le droit de déposer une résolution pour la levée des poursuites contre leurs collègues députés retenus en prison. Mais, dit-il, le président Amadou Mame diop n'a pas voulu statuer sur la question, alors que le dossier a été déposé lundi dernier.





Il pense que c'est pour avoir une majorité pendant le vote de la motion de censure contre le gouvernement, que ces députés ont été arrêtés. Bara Gaye note que le jour où ils ont voulu les arrêter de force à l'Assemblée, les menotter et les humilier, tous les députés de l'opposition se sont opposés. "Je les ai enfermés pendant six heures dans mon bureau et ils étaient obligés de les laisser partir".