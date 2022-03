DER/FJ: Papa Amadou Sarr passe le témoin à Mame Aby Sèye

La cérémonie de passation de service entre Papa Amadou Sarr et Mame Aby Seye s’est déroulée, lundi 21 mars au siège de la Délégation générale à l’Entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ).





Ainsi, l’ancienne patronne du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3 fpt) est installée officiellement dans ses nouvelles fonctions. Ce, après sa nomination survenue le 10 mars dernier à la suite du limogeage de son prédécesseur par le Président de la République, Macky Sall.





«Le Délégué général sortant M. Papa Amadou Sarr passe ainsi le témoin à Mme Mame Aby Seye après quatre années à la tête de la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) », ont écrit les services de ladite délégation.





Qui, par ailleurs, rappellent que la DER/FJ, lancée le 8 mars 2018, a pour mission d’impulser et promouvoir une véritable dynamique entrepreneuriale auprès des femmes et des jeunes, à travers un accompagnement financier et non financier.