- VIA AFP

Derek Chauvin, policier qui a tué George Floyd, écope de 22 ans et demi de prison

INTERNATIONAL - Le policier blanc Derek Chauvin a été condamné ce vendredi 25 juin à 22 ans et demi de prison pour le meurtre de l'Afro-Américain George Floyd, une lourde peine qui reflète l'impact planétaire du drame.





"Le tribunal vous condamne à la détention pour une période de 270 mois, soit dix ans de plus que la peine" prévue par le barème du Minnesota, a déclaré le juge Peter Cahill, treize mois jour pour jour après la mort du quadragénaire noir à Minneapolis.





"Ma décision n'est pas basée sur l'émotion ou la sympathie" "ni sur l'opinion publique", a-t-il ajouté. "Je ne cherche pas à envoyer un message."





Le président américain Joe Biden a qualifié vendredi de "juste" la condamnation. "Je ne sais pas précisément quelles circonstances ont été retenues, mais cela me semble juste", a déclaré Biden, interrogé sur ce verdict dans le Bureau ovale au début de sa rencontre avec son homologue afghan Ashraf Ghani.

Un pas de plus vers la réconciliation







L'avocat de la famille de George Floyd a salué le verdict retenu contre Derek Chauvin, estimant qu'il œuvrait à la "réconciliation" de la nation.





"Cette condamnation historique fait franchir à la famille Floyd et à notre nation un pas de plus vers la réconciliation en leur permettant de tourner la page et en désignant des responsables", a estimé Ben Crump sur Twitter.





Derek Chauvin avait présenté quelques minutes avant le verdict ses "condoléances" à la famille de Floyd lors de l'audience destinée à fixer sa peine pour le meurtre du quadragénaire noir.





L'agent de 45 ans, qui est incarcéré dans une prison de haute sécurité depuis qu'il a été reconnu coupable de ce meurtre, s'exprimait pour la première fois publiquement depuis le drame qui a bouleversé l'Amérique.





"À cause de questions légales en suspens, je ne suis pas en mesure de faire une déclaration formelle à ce stade mais, brièvement, je tiens à présenter mes condoléances à la famille Floyd", avait-il dit, sans exprimer ni excuses ni regrets.





"Une grande cruauté"





Les proches du quadragénaire noir, qui se sont exprimés avant lui, avaient espéré qu'il écope de "la peine maximale", soit 40 ans de réclusion. "Qu'aviez-vous en tête quand vous vous êtes agenouillé sur le cou de mon frère alors que vous saviez qu'il ne représentait aucune menace?" lui a notamment lancé Terrence Floyd, très ému.





La fille de George Floyd, Gianna, 6 ans, s'est exprimée par lien vidéo. "Je t'aime et tu me manques", a-t-elle dit à l'adresse de son père.Depuis la mort de l'Afro-Américain, il y a treize mois jour pour jour, la famille Floyd a affiché une solidarité indéfectible et endossé le rôle de porte-voix des proches de victimes de violences policières.





À l'inverse, Derek Chauvin a toujours semblé très seul, aucun proche ne l'ayant accompagné à son procès. Pour la première fois, vendredi, un membre de sa famille a tenté de briser son image d'homme brutal. "Derek est un homme tranquille, réfléchi, honorable et désintéressé" qui a "bon coeur", a assuré sa mère, Carolyn Pawlenty. "Il a beaucoup repensé aux événements" du 25 mai 2020, "j'ai vu le prix qu'il a payé et je ne pense pas qu'une lourde peine soit bonne pour lui", a-t-elle ajouté.