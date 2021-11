Dernier délai pour le dépôt des listes : Le préfet de Dakar prêt pour le rush des mandataires

Rush des mandataires pour les locales

L’administration est prête à contenir le rush attendu ce soir pour le dépôt des listes par les mandataires qui ont jusqu’à aujourd’hui minuit comme dernier délai selon le Préfet de Dakar Mor Talla Tine. Il s’est exprimé sur les ondes de Walfadjri.





« Les statistiques actuelles ne reflètent rien du tout. On attend de terminer la journée pour savoir qui a déposé et qui ne l’a pas fait. Après le dépôt des dossiers, on aura 48H pour procéder à l’analyse de la recevabilité ou non » dit-il. Il ajoute qu’après, il faudra poursuivre jusqu’au 13 novembre pour diffuser les listes des candidatures qui sont valides et celles qui ne le sont pas.