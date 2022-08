Déroulement des législatives : La fraternité républicaine réaffirme son ancrage dans BBY

Les élections législatives se sont déroulés dans la democratie. Le peuple sénégalais a fait son choix en toute liberté, selon La fraternité républicaine à travers un communiqué . L'entité se félicite d'ailleurs de la confiance renouvelée à la majorité présidentielle. " Le bon déroulement du scrutin qui traduit la consolidation de la démocratie Sénégalaise incarnée par le Président de la République en atteste le score obtenu par la coalition Benno Book Yaakaar", lit-on dans le texte. Ils félicitatent Aminata Mimi Toure, tête de liste de la coalition, pour avoir partout, "appelé à l’unité et au rassemblement, tous les responsables d’ici et de la diaspora, les militants, sympathisants de l’APR et tous les alliés qui se sont mobilisés sans relâche à travers le territoire national et à l’étranger. Elle réitère d'ailleurs son engagement et sa fidélité au Président Macky Sall, Président de la coalition".



Pour rappel, le dimanche 31 juillet 2022, les Sénégalais d’ici et de la diaspora se sont rendus dans les centres et bureaux de vote pour élire les députés de la 14e législature.