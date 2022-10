Des jeunes réformateurs exigent de Modou Diagne Fada l'évaluation de son compagnonnage avec le Président Macky Sall

Les démocrates réformateurs Yessal, du nom du parti politique du Directeur Général de la Sonacos, Modou Diagne Fada ont déversé leur bile. Une ire noire que les élèves et étudiants réformateurs ont manifestée en faisant comprendre de vive voix que « leur formation politique n'a rien d'un parti de contribution. Elle a été créée dans l'optique de prétendre à la magistrature suprême. Et, il est temps qu'elle assume ce sacerdoce d'autant plus que, les raisons légitimes d'un compagnonnage sont d'abord la reconnaissance de la valeur de chaque partie prenante. Un parti politique qui grandit en force et en jeunesse doit avoir les moyens de mettre en œuvre sa vision ».

Les élèves et les étudiants exigent ainsi du Président du Parti, la convocation dans les plus brefs délais du bureau politique de LDR/Yeesal/.

Ces jeunes demandent à Fada de faire une évaluation sans complaisance de son compagnonnage avec la majorité présidentielle. "Nous sommes fermes quant à la volonté de réparer le tort subi qui ne reflète en rien les résultats positifs que notre parti ne cesse d'engranger pour le compte de la coalition depuis 2019 », a notifié Doudou Diouf le coordonnateur.

Ces jeunes réformateurs soutiennent qu'ils contrôlent plusieurs collectivités territoriales avec des centaines de conseillers municipaux et départementaux sur l'étendue du territoire national. «Nous demandons à Fada de revoir sa position en ce qui concerne notre compagnonnage avec le Président de la république qui donne l'impression de vouloir gouverner qu'avec le Benno originel et les batteurs de casseroles. Nous réclamons de Macky Sall une considération égale à la dimension du parti », a réclamé Doudou Diouf.