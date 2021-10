Des membres de Pastef attaqués et blessés : Ousmane Sonko va parler à…

Il fallait s’y attendre. Le président de Pastef/Les patriotes va tenir une conférence de presse, depuis Ziguinchor où il se trouve depuis quelques jours. La rencontre avec les journalistes est prévue ce mardi 12 octobre à 10 heures, selon la Rfm. Ce, suite aux attaques dont ont été victimes des militants de sa formation politique de cette région hier lundi 11 octobre dans la soirée. 3 d’entre eux sont gravement blessés et le véhicule d’Ousmane Sonko a été endommagé à coups de pierres. Ainsi, ils accusent Doudou Ka et ses partisans d’être les auteurs d’un tel acte.



Ces derniers n’ont pas tardé à réagir. Dans un communiqué reçu, ils se sont défendus. Selon eux, «Ousmane Sonko et ses affidés ont envoyé, comme à leur habitude, des nervis lourdement armés au domicile de Doudou Ka à Boucotte dans la commune de Ziguinchor ». «Ils ont prétendu organiser une rencontre politique en face de la maison du Président Doudou Ka pour faire leur sale besogne. Nous tenons pour responsable de cet énième acte de banditisme Ousmane Sonko et ses partisans, qui, à travers ces pratiques rétrogrades, obeissent à une logique de provocation et de barbarie », ont indiqué les membres la Coalition «Doggu pour le Grand Sénégal».