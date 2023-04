DES RESPONSABLES DE BBY/THIÈS ALERTENT SUITE AU DÉPART D’IDY «Le président Macky Sall doit faire du cas particulier de Thiès son affaire personnelle»

Le responsable politique de l’Alliance pour la République (APR), Édouard Latouffe est catégorique : «Trop d'eau avait coulé sous les ponts du ‘’Mburu ak Soow’’. Lorsque les retrouvailles étaient intervenues suite à une décision collégiale et concertée des présidents Macky Sall et Idrissa Seck, nous les avions saluées, persuadés qu'elles étaient utiles et opportunes. Les Locales et les Législatives furent des moments intenses d'expérimentation du ‘’Mburu ak Soow’’. Le réveil fut brutal et fatal.»





«Aujourd'hui que le divorce est intervenu, il faut diligemment en tirer les meilleurs enseignements», dit-il. Car pour Latouffe, «nous allons, nous qui sommes de l'APR, vers un changement inéluctable de paradigme. Nous allons faire face à un candidat qui engage son ultime combat. Le président Macky Sall doit faire du cas particulier de Thiès son affaire personnelle».





Pour aller à la conquête d'une nouvelle majorité, il pense que «Macky Sall doit renforcer Thiès qui sera sans aucun doute la mère des batailles à la prochaine Présidentielle». Aussi d’attirer l’attention sur le fait que «le Rewmi a fini de faire ses parrainages et sa machine électorale est très huilée à Thiès».





Abdoulaye Dièye, président du mouvement Siggi Jotna et membre de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar (BBY), rappelle à tous les leaders politiques du Sénégal que «ce n'est que dans la paix et la stabilité que l'on peut gérer ce pays, mais pas en appelant à l'insurrection».





Par rapport à la candidature d'Idrissa Seck à la Présidentielle 2024, il estime qu’il «est libre de prendre la décision qu'il veut comme chaque citoyen».





Toutefois, il rappelle «être le premier à lancer une pétition pour inviter la population à accepter la candidature du président Macky Sall».





Les Patriotes de l’APR/Thiès focus Macky 2024 recadrent Idy





Le leader des Patriotes de l’APR/Thiès Focus Macky 2024, Modou Fall, profitant, dans le cadre de la remobilisation des troupes de BBY, de l'installation du pôle Fahyu, Parcelles-Assainies, Mbour1 et Mbour2 de son mouvement, dans la commune de Thiès-Ouest pour la réélection de Macky Sall, tire à boulets rouges sur Idrissa Seck. Il considère que «personne ne peut attaquer le président Macky Sall sur son bilan, car partout où vous passez au Sénégal, vous ne voyez que ses projets».





Selon lui, «Idrissa Seck n’a jamais parlé pour BBY, mais pour ses propres intérêts politiques».





Le coordonnateur des Patriotes de l’APR/Thiès, focus Macky 2024, qui apprécie «très mal» la déclaration de candidature d’Idrissa Seck, pense qu’«Idy a oublié la première phrase de l’article 27 de la révision constitutionnelle de 2016, qui dit que le mandat du président de la République est de cinq ans renouvelables une seule fois». Il rappelle qu’«en 2016, le président Macky avait saisi le Conseil constitutionnel pour diminuer son mandat en cours afin d’être conforme avec la nouvelle révision constitutionnelle». Et comme réponse, rappelle-t-il, «l’autorité compétente a bien fait savoir que le champ d’application de l’article 27 ne concerne pas le mandat en cours de sept ans du président Macky Sall». Donc, souligne-t-il, «le président Macky Sall a bien le droit de se présenter à un deuxième quinquennat, comme l’a si bien expliqué l’ancien ministre des Sports Yankhoba Diatara, en honnête citoyen».





Il fait savoir que pour les Patriotes de l’APR/Thiès, focus Macky 2024, le président Macky Sall est «le seul et unique candidat de BBY».





Ces derniers attirent l’attention du président Macky Sall sur le fait qu’ils se sont sacrifiés pendant neuf ans pour le défendre, mais ce sont les autres qui ont été favorisés à leur détriment.





Aussi, ils lui demandent une fois encore de «gérer votre parti au niveau national, car la bataille de 2024 ne peut se gagner qu’avec nous les jeunes cadres». Ils ne manquent de lui rappeler que «deux fois de suite à Thiès, vous nous avez, Monsieur le Président, promis une audience, nous les Patriotes de l’APR/Thiès, focus Macky 2024 et nous attendons toujours votre retour».