DES SENEGALAIS DE LA DIASPORA DE LA CASAMANCE ET DU SENEGAL ORIENTAL : LES RAISONS DE LA MISE EN PLACE D’UNE CONVERGENCE

Les Sénégalais de la Diaspora issus des régions naturelles de la Casamance et du Sénégal oriental ont scellé une union sacrée. Leurs ambitions, c’est d’apporter des réponses aux difficultés qu’ils rencontrent.



Loin des siens, ces Sénégalais vivant en Europe sont souvent victimes de leur manque d'organisation. Une situation qui ne facilite pas les démarches administratives devant leur permettre de régler les questions sociales, d'accéder à un emploi décent, de fraterniser et de s'épanouir culturellement.



C'est dans le souci de surmonter ces difficultés que ces Sénégalais ont décidé d’unir leurs forces. Ils ont mis en place, ce weekend, un mouvement dénommé la convergence des jeunes et cadres de la diaspora casamançaise et du Sénégal oriental (CJCDSO). Elle regroupe des étudiants, des personnes en activité, des femmes d’affaires. La Convergence travaillera à lever les barrières à l’insertion socio-professionnelle de leurs membres en Europe et la réinsertion d’autres au Sénégal.







Soutenir la politique de Macky Sall