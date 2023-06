Désamour entre la France et l'Afrique : les mots forts de Boubacar Boris Diop

Au Burkina, la plaque du Boulevard France Afrique

Le sentiment anti-français grandissant en Afrique, en particulier dans la sous-région ouest-africaine, est un phénomène qui ne peut être ignoré. L'écrivain et intellectuel sénégalais Boubacar Boris Diop a récemment accordé une interview où il aborde cette question délicate. Selon lui, ce sentiment trouve sa source dans ce qu'il appelle "le peuple sauvage des réseaux sociaux", une génération de jeunes qui ne se fient qu'à leurs propres cercles et ne s'intéressent pas aux médias traditionnels.





Cette tendance est alimentée par les événements récents qui ont secoué le monde, mettant en évidence les actions de l'Occident, notamment la France, envers les pays africains. Boubacar Boris Diop estime que les peuples africains ont été témoins de mensonges et de manipulations de la part de l'Occident, que ce soit lors de l'intervention en Libye, de la guerre en Irak ou du chaos en Syrie. Ces événements auraient sapé la crédibilité de l'Occident et, par conséquent, créé une méfiance croissante envers ses intentions.





Le lauréat du Grand Prix littéraire d’Afrique Noire en 2000 fait également référence aux paroles d'Aimé Césaire, grand penseur et écrivain anticolonialiste, qui déclarait déjà en 1956 que l'Occident "était condamné en raison de ses mensonges et que les peuples qu'il avait soumis en étaient conscients". Ainsi, selon Boubacar Boris Diop, le processus de perte d'influence de l'Occident en Afrique a commencé et est irréversible. "Il a déjà perdu l'Asie et l'Amérique latine et maintenant il perd l'Afrique. Je ne sais pas si ce sera dans cinq ou dix ans, mais le processus a commencé et est irréversible", déclare-t-il.





Lorsqu'on lui demande s'il s'agit d'une prise de conscience ou d'une décolonisation efficace, l'écrivain sénégalais souligne que c'est une prise de conscience « assez floue », bien que certains pays, tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Tchad, résistent encore au changement. Selon lui, la France est bien consciente de l'importance de ces pays pour maintenir son influence en Afrique. "Si elle venait à les perdre, que ce soit pour des raisons militaires, économiques ou intellectuelles, cela pourrait marquer la fin de son emprise sur le continent", souligne-t-il.