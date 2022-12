Désenclavement : Macky Sall annonce le bitumage de la route Bandafassy-Dindéfelo, Kédougou-Fongolembi et la construction du Pont de Lally

Macky Sall annonce le bitumage de la route Bandafassy-Dindéfelo, Kédougou-Fongolembi et la construction du Pont de Lally

La situation des villes enclavées du pays préoccupe le président de la République. Venu inaugurer la route Tambacounda-Goudiry-Kidira, Macky Sall a annoncé un vaste programme pour désenclaver les zones afin de développer l'économie des régions périphériques. C’est ainsi qu’il a informé du démarrage prochain des travaux de bitumage de la route Bandafassy-Dindéfelo, Kédougou-Fongolembi et la construction du Pont de Lally. Il a donné rendez-vous pour d’autres chantiers et d’autres inaugurations.





Le Président Macky Sall entame l'ère des grandes réalisations dans le Sénégal oriental. Mardi, dans le département de Goudiry à l’occasion de l’inauguration de la route Tambacounda-Goudiry-Kidira d'un coût total de 85,9 milliards de CFA, financé grâce à un prêt du Fonds Saoudien de Développement et du Fonds Koweitien pour le Développement Economique Arabe avec une contrepartie de l’Etat du Sénégal, il a procédé au lancement des travaux de bitumage de la route Goudiry-Dianké Makhan et Dianké Makhan-Sadatou où il a fait état de plusieurs projets des travaux de bitumage. C’est le cas de la route Bandafassy-Dindéfelo communément appelé route de la mort. De Kédougou-Fongolembi et la construction du Pont de Lally.