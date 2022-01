Vague de transhumance à Sicap-Liberté : Des partisans de Cheikh Ndiaye rallient Zahra Iyane Thiam à Sicap-Liberté : Des partisans de Cheikh Ndiaye rallient Zahra Iyane Thiam

Désertion à Sicap-Liberté : Des partisans de Cheikh Ndiaye rallient Zahra Iyane Thiam

Le troisième adjoint au maire de l'équipe sortante vient de perdre une grosse pointure de sa liste et d'autres partisans avec. En effet, la militante, Awa Dioum, investie dans la liste majoritaire de la coalition RV/ Réewum Ngor, vient de le quitter pour rejoindre Zahra Iyane Thiam Diop.





Selon la transhumante, elle et ses camarades s'identifient beaucoup plus dans le programme de la ministre candidate que dans ceux des 09 autres candidats. Pour la petite histoire, Awa Dioum déclare ne même se rappeler le nom de son ancienne coalition.





Ce ralliement de taille vient gonfler les rangs de la coalition Bby à Sicap-Liberté et a été magnifié par la ministre de la Microfinance et candidate à la mairie. Elle promet de respecter ce pourquoi ces membres et les jeunes de Sicap ont repris espoir avec elle. "Nous sommes aujourd'hui plus motivés à respecter nos engagements, à exécuter le programme de développement afin de faire de Sicap une commune de référence", déclare-t-elle.





Dans la même veine, Zahra Iyane Thiam invite tous ses camarades à "venir rejoindre le train de Bby" et espère que d'autres suivront l'exemple de la dame au grand bénéfice de la commune.