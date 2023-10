Désignation d’Amadou Bâ et coordination de Bby à Diourbel : Dame Diop assène ses vérités

Accusé d'être un frondeur suite à la désignation du premier ministre Amadou Bâ comme candidat de Bby, Dame Diop est sorti de sa réserve pour démentir cette rumeur. Pour l'ancien ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et l'apprentissage, « son silence n'est pas synonyme de frustration ou de rébellion » dans la mouvance présidentielle.





"Les oiseaux de mauvaise augure ont pensé que mon silence en disait long sur mes intentions. Mais mes intentions étaient depuis 2009 de soutenir le président Macky Sall dans sa vision. C'est que ce je viens de réitérer aujourd'hui devant les responsables et les militants. Je suis l'Apr et je suis la coalition Bby. J'ai eu l'honneur historique d’implanter ce parti ici pendant que rien n'existait", a-t-il répondu à ses détracteurs à l'occasion d’une Assemblée générale tenue hier à Diourbel pour remobiliser les troupes.





Après son limogeage du gouvernement, Dame Diop a vu son statut de coordonnateur BBY du département de Diourbel contesté par certains de de ses camarades de coalition. L'ancien ministre de l'Emploi a fait des précisions suite à cette polémique.