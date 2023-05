Désobéissance civique : Ousmane Sonko va opposer un niet catégorique à la justice

"Nous ne suivrons plus la justice qui a refusé de manière systématique de donner une suite à nos dépôts de plaintes contre Serigne Bassirou Guèye, Ibrahima Bakhoum et Me El Hadj Diouf. Il en est de même pour le dossier des 14 martyrs des émeutes de mars", a expliqué Ousmane Sonko face à la presse.





"Comment voulez-vous que l’on continue à accorder un crédit à ces gens qui n'en ont cure de nos droits et de nos libertés de citoyens ? On ne peut plus reconnaître leur légitimité. Je demande solennellement à tout un chacun de prendre ses responsabilités", a-t-il fulminé.