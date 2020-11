Destitution de Déhié Fall : Idy assume de décision et s'explique (Audio)

Destitution de Déhié Fall : Idy assume de décision et s

Idrissa Seck a décidé de destituer celui qui était jusqu'ici le numéro 2 de Rewmi. Dans un enregistrement sonore en possession de Seneweb, le président de Rewmi et nouvel allié du président Maky Sall assume sa décision et s'explique. Seneweb vous en livre l'essentiel."Quand je quittais la coalition bby en 2013 suite à ce qui s'est passé, je savais que je pouvais perdre deux ministres que j'avais fait nommer au gouvernement et cela ne m'a pas arrêté. Parmi eux pourtant, un ami très proche dont le fils aîné est mon homonyme et l'une des filles est l'homonyme de ma femme (Omar Gueye). Si je l'ai fait à l'époque, c'est par principe. Vous comprendrez fort aisément que perdre un député ne sera pas un problème pour moi. Il y'a quelqu'un à qui j'ai parlé deux fois en lui disant que son absence dans la sélection des gens qui devaient aller au gouvernement était une décision réfléchie, il m'a avoué que sous la pression de certains de ses proches, il a quand même mal vécu ma décision. ce que je comprends; que ses proches ne voient que lui et s'occupent que de son intérêt à lui. Et ne connaissent pas tous les autres ayant droits du parti qui sont plus anciens dans mon sillage que le monsieur en question. Tant que tu ne seras pas guéri complément, émotionnellement de cette difficulté, abstiens-toi de parler, parce que si tu parles, forcément l'émotion vécue transparaîtra. Attends, attends, attends que le temps fasse son œuvre... apaise, apaise, apaise tes proches".Idrissa Seck poursuit : "Un jour, il est assis à ma table avec deux proches et j'ai décidé de leur donner un poste de député et l'un de ses frères ne m'a jamais rien demandé. Ce jour là, il m'a demandé pour la première quelque chose que je lui ai refusé. ce qu'il a vécu avec dignité. Et pourtant ce jour-là l'argument qu'il m'a servi était décisif et lourd, vrai et fondamentalement vrai"