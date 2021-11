Déthié Fall aux jeunes de l'opposition : « Il est hors de question que Sonko, Barthe et Gakou passent la nuit dans une prison »

L'alerte est de Déthié Fall. Le responsable politique de Yewwi Askanwi met en garde le pouvoir et rappelle le droit constitutionnel de manifester pour chaque citoyen.



« Nous n'accepterons pas qu'ils (Sonko, Barthe et Gakou ; ndlr) passent la nuit en détention », a-t-il mis en garde à l'endroit du pouvoir, lors du point de presse tenu en compagnie de Khalifa Sall au siège du PRP sur la Vdn, QG de Yewwi Askanwi. Ce, suite à l’arrestation de Barthelémy Dias, Ousmane Sonko et Malick Gakou ce matin.



Déthié Fall pense que le pouvoir cherche à gripper la machine électorale de la coalition Yewwi Askanwi. « Il est hors de question que la machine électorale mise en place par Yewwi Askanwi, qui a fini de leur faire peur, qu’ils veuillent aujourd’hui, par la justice, freiner cette machine électorale », a insisté le président du Parti républicain pour le progrès (PRP).