Déthié Fall exprime son “soutien total et indéfectible” à Ousmane Sonko





Déthié Fall a exprimé son “soutien total et indéfectible” à Ousmane Sonko après la condamnation de ce dernier à deux prison ferme par la justice.





“C’est inacceptable et incompréhensible cette volonté du Président Macky Sall d’écarter et de nuire un brave compatriote qui pourtant vient d’être blanchi pour les faits pour lesquels il était initialement poursuivi. Restons mobilisés et plus que jamais debout”, a-t-il poursuivi.