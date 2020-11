Déthié Fall : « La vision de Macky a quitté Diamniadio pour rejoindre... »

Désormais, la vision de Macky à quitté Diamniadio pour rallier le bassin de l’Anambé. La pique est du député du Rewmi Déthié Fall. Une façon pour le parlementaire de mieux fustiger la politique agricole du régime.« La vision de Macky a quitté Diamniadio pour rejoindre la vallée du fleuve Sénégal, les terres de l’Anambé où il y a des hectares qui peuvent être utilisés. Les dix dernières années, vous pouvez vérifier les chiffres, à part cette année, vous avez les factures céréalières qui sont entre 200 et 300 milliards concernant les importations. Si vous traduisez cela en chiffre d’affaires, on peut réserver les 30 à 40% comme masse salariale ce qui équivaut à 90 milliards», a-t-il souligné, ce vendredi, lors du passage du ministre de l’Agriculture à l’Assemblée nationale.Toujours selon le député, si on prend un jeune, on lui alloue 3 millions de salaire annuel, l’équivalent de 250 mille FCFA mensuel, on aurait aujourd’hui sorti 30 000 Sénégalais du chômage. Donc, ajoute Fall, on est en train de sortir des devises alors qu’on a la possibilité de les utiliser à l’intérieur pour régler le problème du chômage et de la souveraineté alimentaire.D’ailleurs, il renseigne que cette facture est beaucoup plus élevée que le budget alloué à la jeunesse, à l'Élevage ou au Développement industriel.Alors, s’interroge le vice Président du Rewmi, « comment peut-on comprendre après 60 ans d’indépendance que 60% de nos compatriotes restent encore au niveau 1 du classement des besoins de Maslow. Ils ont aujourd’hui des préoccupations de ventre. On est dans une courbe qui maintient la pauvreté et les données de la banque mondiale peuvent l’attester. »«Malheureusement, se désole-t-il, on est encore là à gérer des intrants, des distributions de terres entre riches et gouvernants. Et les paysans qui sont au Sénégal ont besoin d’intrants mais ne les voient pas ».