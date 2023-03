Dethié Fall : "30 jours ne suffisent pas pour réviser le fichier électoral"

Le décret du 7 mars, qui fait allusion à la révision exceptionnelle des listes électorales, est critiqué par Dethié Fall pendant la conférence de presse des leaders de Yewwi Askan Wi. Selon lui, si la révision est prévue pour un mois seulement, c'est parce que l'on comprend que les jeunes ont soif du changement.





"Macky sait que les primo-votants et les Sénégalais dans leur écrasante majorité lui ont tourné le dos", dit-il. Et d'interpeller les politiques et la société civile. D'ailleurs dit-il, Ndiaga Sylla a commencé à s'interroger. "Tout le monde sait que le délai n'est pas suffisant et il démontre qu'il ne veut pas, en vérité, auditer le fichier, encore moins organiser des élections transparentes", a rappelé le président du PRP. Revenant sur le meeting du 14 mars prochain prévu par Yewwi, il dira que Macky Sall est minoritaire dans ce pays.