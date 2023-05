Dethié Fall : "Nous n'avons plus une seconde à perdre avec Macky Sall"

"La seule chose que nous attendons de Macky Sall est qu'il dise qu'il ne sera pas candidat en 2024". C'est la déclaration catégorique de Dethié Fall, lors du lancement du séminaire-programme du Parti républicain pour le progrès (PRP). Et cela, dit-il, l'article 27 de la Constitution l'a déjà réglé. Cela ne doit plus poser un problème.





"Nous n'avons plus une seconde de plus à perdre avec Macky Sall. Nous ne répondrons pas à son appel et non pas parce que nous ne sommes pas ouverts au dialogue, mais simplement parce que tous les points qui concernent son dialogue ont été déjà traités", a noté le leader du PRP.





Pour lui, ne pas répondre à cet appel ne signifie pas être réfractaire au dialogue. "Il se trouve que nous l'avons déjà fait et n'avons pas de temps à perdre".





Selon M. Fall, cela n'intéresse pas les Sénégalais. Et de persister : "Les procès-verbaux sont encore là et il peut les utiliser."





En effet, Dethié Fall estime qu' à la fin de chaque dialogue, "Macky Sall choisit d'appliquer une infime partie et de bloquer l'essentiel. On ne peut pas concevoir qu'après tout ça, et à dix mois de son départ du pouvoir, il puisse appeler encore au dialogue".