Détournement présumé de 60 millions F CFA à l'hôpital de Tivaouane : L’agent comptable mis en cause muté sans être inquiété

Aucune suite n’est jusqu’ici donnée à l’affaire du détournement présumé d’environ 60 millions F CFA à l’hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

Selon Moustapha Guèye, porte-parole de l'Intersyndicale des travailleurs de ladite structure sanitaire, «aucune explication n’a été donnée aux partenaires sociaux, si ce n’est qu’une contre-expertise est attendue».

A l’en croire, «la grande surprise a été de constater que l’agent comptable a été muté dans un autre service et la passation de service a eu lieu sans que les choses soient encore éclaircies». Il fait savoir que «les travailleurs n’accepteront pas que cette affaire soit enterrée» et remarque que, «de toute façon, la mobilisation ne faiblira pas tant que cet objectif n’est pas atteint et que les fautifs soient clairement identifiés et traités à la dimension de l’acte posé».

Les syndicats et les travailleurs de l’hôpital, qui refusent de «protéger qui que ce soit», se disent plus que jamais déterminés à aller jusqu’au bout de leur combat, d’où l’observation d’un arrêt de travail avec port de brassards rouges pour réclamer «justice».

Le mercredi 1er mars dernier, l'Intersyndicale des travailleurs de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh avait observé un sit-in avec port de brassards rouges, pour exiger toute la lumière sur «ce détournement présumé de 60 millions F CFA au niveau de la comptabilité de la structure hospitalière». Un mot d'ordre des blouses blanches qui avaient alors promis de mener d'autres actions. Aussi d’appeler à «préserver les ressources de l'hôpital Dabakh».

Moustapha Guèye, leur porte-parole, justifie la tenue de ce mouvement d’humeur par «la nécessité de faire toute la lumière sur cette affaire qui s'est déroulée dans cet hôpital, au niveau de l'agence comptable».

«En tant que syndicalistes, nous défendons les intérêts moraux et matériels des travailleurs, à savoir le patrimoine et la trésorerie. De ce fait, on est obligé de réagir par rapport à cette situation qui peut porter préjudice au fonctionnement de la structure».

À rappeler que deux commissions d'enquête ont été mises en place, sans le moindre résultat. Une des raisons d'ailleurs du durcissement de ton de l'Intersyndicale qui promet d'adopter d'autres plans d'action pour faire jaillir la lumière. Dans cette affaire, c’est l'agent comptable de l'hôpital qui est directement visé dans l’enquête des services du ministère des Finances venus, après le passage d’une commission d'audit, pour élucider cette affaire de sous. Il serait le «principal maillon de la chaîne, avec de fausses écritures comptables, une falsification de factures et un gonflement de chiffres au niveau du service social».