Détournement présumé de fonds : Pastef Patte d'Oie fait bloc autour du maire Maimouna Dièye

Pastef Patte d'oie en bouclier pour Maimouna Dieye

" L’ascension fulgurante de Pastef est crainte à la Patte d'Oie", selon le pôle communication de la structure au niveau local. C'est, dit- il, pour cette raison que l'édile Maimouna Dieye fait l'objet de beaucoup de calomnies. Ceci est orchestré par "des frustrés qui ne se résignent pas d'avoir perdu ladite mairie pendant les dernières élections locales ".





"Nous avons fait du changement du système parasitaire notre sacerdoce. Et bien sûr il est difficile de se frayer un chemin dans un cimetière rempli de vautours", note la cellule communication dans une note transmise à Seneweb.





Dans la même dynamique, Pastef Patte d'Oie note que la tentative de jeter le discrédit sur la personne de Maimouna Dièye, fortifie les militants dans leurs convictions ultimes qu’elle reste le bon choix pour notre commune.