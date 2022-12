Détournements de deniers publics : Ousmane Sonko s'insurge contre la passivité des Sénégalais

Sonko déplore la passivité des Sénégalais

Lors de la conférence de presse des leaders de Yewwi Askan Wi, ce mercredi, Ousmane Sonko n’a pas mâché ses mots pour déplorer la passivité de la population sénégalaise face aux “nombreux cas de détournement de deniers publics”. "Seul un peuple peut faire face à ces injustices", clame-t-il "Je considère que le peuple iranien ou algérien n'est pas plus valeureux que celui du Sénégal" renchérit-il.





Ousmane Sonko appelle donc les Sénégalais à répondre à l'appel de l'opposition qui organise une manifestation le 30, et un concert de casseroles le 31 décembre. "L'échec de nos manifestations signifierait que vous êtes en phase avec la politique de Macky Sall, ce qui n'est pas le cas".





Commentant le Rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid, le chef de file des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF), relève que “dans d'autres pays, des personnes sont poursuivies pour moins que ça”. "En France Nicolas Sarkozy qui était président de la République est poursuivi pour surfacturation pour des fonds qui n'appartiennent même pas à la France, a-t-il indiqué, en guise d’exemple. Une députée européenne a été emprisonnée dans le cadre d’une affaire de corruption impliquant le Qatar. Aux États-Unis, le Sénat se penche sur la situation fiscale de Donald Trump".





Pendant ce temps, le maire de Ziguinchor constate amèrement l'attitude “passive” des Sénégalais.