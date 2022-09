Dette d’Air Sénégal, Kérosène : deux dossiers épineux à la table de Doudou Ka

Doudou Ka, ministre des Transports aérien

En prenant l’habit de ministre des Transports aériens, Doudou Ka va devoir s’atteler à deux dossiers spécifiques : le pavillon national et la pénurie de kérosène. S’agissant d’Air Sénégal, le ministre a dressé deux priorités dans une entrevue accordée à Jeune Afrique : « accompagner la maîtrise de la trésorerie et consolider la compagnie pour en faire un acteur sous-régional de référence, notamment via des partenariats avec d’autres compagnies ».





Pour rappel, Air Sénégal est dans la tourmente financière. La compagnie aérienne est lourdement endettée auprès d’Air France, du loueur Carlyle Aviation, de la banque Santander et de la Banque publique d’investissement française (BPI France).