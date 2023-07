Devant Cheikh Mahi Niasse : Mamoudou Ibra Kane entérine sa candidature à l'élection présidentielle

Le président du mouvement citoyen « Demain c’est maintenant » Mamadou Ibra Kane a rendu visite au khalife général de Médina Baye Cheikh Mouhamadoul Mahi Niass pour l’informer de sa candidature à la prochaine présidentielle portée par ledit mouvement .



“J’ai profité de l’occasion pour solliciter ses prières pour ma candidature pour la prochaine élections du 2025 février 2024 et lui ai témoigné toute ma reconnaissance et ma gratitude pour les actes significatifs qu’il ne cesse de poser afin de consolider la paix à travers l’Afrique” a-t-il déclaré, à l'issue de l’audience avec le chef de la Faydatu Tidjania



M. Kane a profité de ce moment pour lister ce qui constitue à ses yeux les défis de l’heure ; “Nous sommes dans un contexte très agité au niveau sous régional, continental voire mondial. Nous faisons face à des défis sécuritaires , de développement liés aux besoins de la jeunesse car nous avons 75% de la population qui a moins de 25 ans, notre population est essentiellement jeune. Cette jeunesse mérite d’être formée, prise en charge et mérite qu’on lui parle dans un langage qu’elle comprend pour qu’elle soit un levier de développement, qu’elle ne cède pas au désespoir et que la seule solution soit l’aventure périlleuse à travers des embarcations de fortune par voie maritime , terrestre et aérienne. Il faut appeler cette jeunesse sénégalaise à se dire que c’est possible : « TOK Fi TEKKI MEUNA NEKK ».



Mamoudou Ibra Kane a révélé le projet d’un tournée internationale et nationale pour les prochaines jours en vue de promouvoir sa candidature et mobiliser toute les équipes pour le parrainage