Devant le Conseil constitutionnel : Yewwi espère l'invalidité de la liste de Benno

Le deuxième recours introduit par le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi, Déthié Fall, consiste à invalider la liste de Benno Bokk Yaakaar, pour cause de dépassement de parrainages.





"Tout le monde a vu Benoît Sambou montrer que sa coalition a déposé 55 328 au lieu de 55 327 parrains. J'ai d'ailleurs entendu Aminata Touré affirmer qu'il s'agit d'un dépassement mineur. Ce qui est un aveu", explique Déthié Fall.





Pour le mandataire de Yaw, Benno a enfreint la loi et ne doit donc pas participer aux élections. Pour conforter ses dires, il rappelle que "Bamba Fall, durant les élections locales, avait déposé 100 candidatures au lieu de 55 et n'avait pas eu la chance de se rectifier et à Kédougou, Guirassy n'a pas pu participer aux élections, parce qu'on ne lui avait pas donné la chance de compléter le nombre de suppléants".





Il a, par ailleurs, rappelé le cas Malick Gakou. En 2019, le candidat du Grand parti n'avait pas pu participer à l'élection présidentielle pour cause de dépassement de parrains.





Déthié Fall appelle donc l'État du Sénégal à appliquer le droit dans toute sa rigueur.





À partir de ce jour, le Conseil constitutionnel aura un délai de 72 heures pour se prononcer sur les recours déposés.