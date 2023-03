Développement de Kaffrine et Réélection du Président Macky Sall : Les Kaffrinois de Dakar engagent les deux combats

Les ressortissants de la région de Kaffrine (commerçants, chauffeurs , cordonniers , femmes transformatrices, étudiants etc ) à Dakar se penchent sur le développement de leur région et sur la réélection du Président Macky Sall en 2024 . La rencontre a eu lieu au CICES (Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal). C’était en présence du Ministre de l’Urbanisme, du Logement et l’Hygiène publique, Abdoulaye Sow, du Ministre de la Culture, Alioune Sow, des maires et des députés du Saloum.







Le développement de Kaffrine et la réélection du Président, Macky Sall ont été au centre des préoccupations. Au cours de cette rencontre, les ressortissants de cette région ont magnifié les réalisations du Président, Macky Sall qui sautent à l’œil.









Prenant la parole, le Ministre de la Culture, Alioune Sow a félicité le Ministre, Abdoulaye Sow pour les efforts fournis pour le développement de Kaffrine. Dans son discours, il a invité, les Kaffrinois à l’unité.









Le Ministre, Abdoulaye Sow a abondé dans le même sens. « Nous avons beaucoup de leaders dans notre région. Mais nous devons être unis et solidaires. Soyons fiers d’être Kaffrinois », a lancé Abdoulaye Sow. Pour ce dernier, il faut impérativement défendre le bilan du Président Macky pour sa réélection. Pour ce dernier, on ne peut pas avoir mieux que Macky Sall. ‘’J’ai un seul combat : la réélection du Président Macky sall en 2024. On ne peut pas avoir meilleur que lui. C’est un travailleur. L’objectif, ce n’est pas seulement de gagner Kaffrine, mais de gagner toutes les régions du Sénégal ”, a-t-il soutenu.