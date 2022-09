Dezy Dokui : la danseuse ivoirienne qui a twerké contre un policier lors de la finale du Tchin-tchinn déférée





????????????Gouledei désirée alias Dezy Dokui, 32 ans, a été interpellée puis déférée pour outrage à un agent dans l'exercice de ses fonctions et acte impudique. pic.twitter.com/WQMVag7jvP — First Mag????????? (@FirstMagLeVrai) September 27, 2022 En effet, l'une des danseuses qui assurent le spectacle en remuant les fesses a réalisé un acte d'incivisme. Elle s'est exhibée sur un corps habillé en trémoussant ses fesses de manière spectaculaire. L'homme en tenue de service est resté immobile pour respecter ce que lui demande sa profession dans de telles situations.





Dans une vidéo publiée sur la toile e 26 septembre, cette dernière a demandé pardon aux autorités et à toute la Côte d’Ivoire pour son geste déplacé. Mais, l’on apprend ce mardi 27 septembre que Dezi Dokui a été interpellé et auditionné par la Police. Le Procureur de la République a instruit la Police d’écrouer et déférer la danseuse devant le parquet pour outrage à Agent dans l’exercice de ses fonctions et acte impudique.



La finale du Tchin-Tchinn qui s’est déroulée au palais des sports a été impeccable. Ambiance, joie à outrance, le public a été énormément gâté. Mais un incident scandaleux s’est invité à la fête, ce qui chamboule un petit peu la réussite totale de cette finale.