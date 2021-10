Diafara Boubacar Sakho sur la gestion de la commune de Mbour : "Si je devais décerner une note, je donnerais 0/20 et -10"

"Parler Mbour" a été une tribune d'échanges entre l'ingénieur en énergies renouvelables, Diafara Boubacar Sakho, et la population de Mbour.



Le président de la coalition Diayanté Mbour 2022 a étalé les tares de Mbour. Notamment, le manque d'infrastructures routières, sanitaires et sportives.