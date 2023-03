Diallo Diop, vice-président de Pastef : «Nous sommes dans une position de légitime défense ! »

« Nous sommes dans une position de légitime défense. Cette violence nous est imposée par l’attitude du pouvoir, le président se comporte comme un forcené. Plus on avance, plus on se rapproche des échéances, plus on voit que le Président de la République n’a pas l’intention de jouer le jeu dit républicain c’est-à-dire à organiser des élections conformément à la loi ». Ces propos sont du vice-président de Pastef/Les patriotes chargé du panafricanisme et des questions mémorielles.











Diallo Diop de poursuivre dans un entretien avec la Rfm : « Nous sommes scandalisés par ce régime dictatorial dirigé par le Président sortant. Mais, c’est un peu compréhensible parce qu’il est pris de panique. Et, il a raison de paniquer parce qu’il se rend bien compte qu’il fait l’objet d’un rejet massif de son propre peuple ».









Diallo Diop soutient que la fin du régime de Macky Sall est «proche», et que le chef de l'État «ne veut pas lâcher la proie, (et) multiplie les fautes ». «Notre rôle, c’est de le dégager avec le minimum de dégâts pour le pays et ses habitants. Mais lui, il est prêt à tout, même à faire verser du sang », accuse Diallo Diop.