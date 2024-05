Dialogue des Nations Unies : Bassirou Diomaye Faye prône l’éducation et l'innovation pour l'avenir de l'Afrique

Le 30 mai, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a participé virtuellement au dialogue politique de haut niveau des Nations Unies. Cet événement, axé sur le thème « l'éducation par la science, la technologie et l'innovation pour l'Afrique que nous voulons ! », a été l'occasion pour le Président de mettre en lumière son engagement envers le secteur éducatif.





Lors de son intervention, le Président Faye a souligné l'importance de réformer la gouvernance et les mécanismes de financement de l'éducation pour améliorer le système éducatif et de formation du Sénégal. Il a évoqué l'inadéquation actuelle des contenus pédagogiques, le manque de ressources humaines et financières, ainsi que le décalage entre la formation offerte et les besoins du marché du travail.





Le Président a insisté sur le rôle déterminant des technologies numériques pour relever les défis de la transformation économique structurelle, l'adéquation entre l'éducation et l'employabilité, ainsi que l'intégration de la recherche et du développement. Il a exprimé sa conviction que ces défis peuvent être surmontés grâce à une réforme éducative, comme le prévoit l'Agenda 2063 de l'Union Africaine.