Dialogue Macky Sall-Ousmane Sonko : Le niet catégorique de Seydou Guèye

En démocratie, il faut se féliciter que le Sénégal ait les ressorts pour continuer à consolider et à tisser les liens entre acteurs politiques, forces vives. C’est le cas du dialogue national qui est en cours et dont les premiers éléments qui se pointent portent sur une souplesse apportée à la modification de la loi sur le parrainage, selon le porte-parole de l'Alliance pour la République.







Invité du "Jury du dimanche" sur Eradio, Seydou Guèye note que le dialogue national est une très bonne indication. «Ce dialogue qui vaut, c’est ce dialogue dans l’intérêt exclusif des Sénégalais. Ce dialogue qui vaut, c’est le dialogue inclusif en perspective de la consolidation de nos institutions, de notre démocratie», dit-il.





Interpellé sur un dialogue entre le président Macky Sall et Ousmane Sonko, sa réponse est sans détour : «Cela ne me semble pas une formalité de dialogue. Le président Macky Sall est élu au suffrage universel. Il incarne la nation. Il ne peut pas se mettre à ce niveau, s'adresser personnellement ou individuellement à un Sénégalais. Quand il parle, il parle au nom de la nation et à tous les Sénégalais.»